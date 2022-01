Blutiger Streit in Salzburg-Lehen: Polizeibekanntes Trio in Justizanstalt eingeliefert

Ein Aufeinandertreffen zweier Gruppen junger Männer im Lehener Park in der Stadt Salzburg war am Samstagabend eskaliert und hatte mit zwei Schwer- und zwei Leichtverletzten geendet. Konkret waren zwei Afghanen, beide 23, mit durch Messer verursachten Stichverletzungen ins Spital gebracht und operiert worden. Sie sind laut Polizei außer Lebensgefahr. Ein dritter Afghane musste wegen Schnittverletzungen behandelt werden. Noch am Samstag spätabends konnte die Polizei drei Beteiligte festnehmen - einen Nigerianer (17), einen Tschetschenen (17), der auch leicht verletzt wurde, sowie einen Salzburger (21).

Polizeisprecherin Nina Laubichler berichtete Montagnachmittag über den bisherigen Ermittlungsstand: "Die drei Festgenommenen - sie sind wegen Gewaltdelikten amtsbekannt - wurden am Montag in die Justizanstalt überstellt. Die polizeilichen Ermittlungen gegen den Nigerianer und den Tschetschenen laufen wegen Verdachts des Mordversuchs, gegen den Salzburger wird wegen Körperverletzung ermittelt." Laubichler zum Tatablauf: "Der Nigerianer traf sich mit einem der Afghanen zu einer ,Aussprache' im Park. Er wurde vom Tschetschenen und vom Salzburger begleitet. Der Afghane hatte seinerseits Landsleute mit. Es kam zum Streit, der in Tätlichkeiten mündete und bei dem Messer eingesetzt wurden."

Eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft über einen Antrag auf U-Haft-Verhängung gegen die Beschuldigten wurde für Dienstagvormittag erwartet.