Blutspendeaktion am Mittwoch im SN-Saal

Von 13 bis 19 Uhr kann man am Mittwoch im SN-Saal Blut spenden.

Alle 90 Sekunden wird in Österreich eine Blutkonserve benötigt. Einer von drei Österreichern ist in seinem Leben selbst darauf angewiesen. Doch so eine Konserve ist nur 42 Tage haltbar, weshalb das Rote Kreuz regelmäßig aufmerksam macht. In Salzburg werden pro Jahr rund 33.000 Blutkonserven benötigt. Wo man spenden kann? Zum Beispiel am Mittwoch von 13 bis 19 Uhr im SN-Saal (Karolingerstraße 40). Jede Blutspenderin und jeder Blutspender erhält einen Befund mit den Ergebnissen der Bluttests sowie jeder Erstspender einen Blutspenderausweis mit seiner Blutgruppe.