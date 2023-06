Blutspender müssen Pension antreten

Aufrufe sind für das Rote Kreuz nur Notlösung

Im ganzen Bundesland verliere das Rote Kreuz jährlich 600 Spender. Weil der Anteil der älteren Menschen in der Gesellschaft steigt, geht Holzer davon aus, dass damit auch der Bedarf an Blutspenden steigen werde. Als im vergangenen Jahr die Blutreserven besonders knapp wurden, hatte das Rote Kreuz einen Aufruf gestartet. "Aufrufe sind aber schwierig zu stemmen, weil unser Personal dann nicht mehr hinterherkommt", erklärt Holzer und fügt hinzu: "Wenn alle jedes Jahr ein Mal zur Blutspende gehen würden, wären uns sehr geholfen".

Regelmäßige Blutspende möglich

Unter anderem gibt es im Blutspendedienst des Roten Kreuzes am Landeskrankenhaus Salzburg regelmäßig Blutspendetermine. Die Stadt Nachrichten haben an einem dieser Termine einen Spender getroffen. Dem Walser Michael Haibach hatte sein Arzt empfohlen, für die eigenen Werte regelmäßig Blut zu spenden. "Ich spüre auch, dass mein Kreislauf dadurch in Schwung kommt", so Haibach. Auf die Frage, wieso man Blut spenden sollte, antwortet er: "Weil es dringend gebraucht wird. Wenn man Blut spenden kann, sollte man das unbedingt tun. Es geht auch schnell vorbei. Heute war es fast schon eine Rekordzeit. Wir haben circa vier Minuten gebraucht".