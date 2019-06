Am Samstag wurde nach der Bluttat in Lehen ein Verdächtiger in Düsseldorf festgenommen. Er könnte erst im Herbst nach Salzburg überstellt werden.

SN/fmt 4. Juni 2019: Vor einem Lokal in der Ignaz-Harrer-Straße wird ein 46-jähriger Bosnier erschossen, sein 24-jähriger Sohn schwer verletzt.