Bluttat in Salzburg-Lehen: Verdächtiger 31-Jähriger wurde in Düsseldorf festgenommen

Der Mann wurde im Zuge einer Kontrolle von deutschen Polizisten am Samstag gefasst.

Der 31-jährige Albaner wird beschuldigt, am 4. Juni vor einem Lokal in der Ignaz-Harrer-Straße in Salzburg-Lehen durch Schüsse aus Pistole einen 46-jährigen Bosnier getötet und dessen 24-jährigen Sohn schwer verletzt zu haben. Er befindet sich seit seiner Festnahme in Deutschland in Auslieferungshaft.

Seit 16. Juni sitzt in Zusammenhang mit der Bluttat ein 34-jähriger Albaner in Untersuchungshaft. Der Mann war zwei Tage zuvor in Wien festgenommen worden und soll ein Komplize des mutmaßlichen Schützen sein. Er bestritt bisher allerdings übers seinen Anwalt jede Beteiligung an der Tat.

Opfer feierten Geburt eines Kindes

Zur Bluttat kam es am späten Abend des 4. Juni. Der 24-jährige Bosnier feierte im Schanigarten einer Café-Bar an der Ignaz-Harrer-Straße die Geburt seines Kindes. Laut Zeugen war er alkoholisiert, weshalb ihn ein Unbekannter - der spätere Schütze - beleidigt und geohrfeigt haben soll. Der Bosnier holte seinen 46-jährigen Vater zu Hilfe, der in dem Lokal saß. Als die zwei Bosnier vor die Bar gingen, zog der Täter eine Pistole. Er schoss auf den Sohn und auf den Vater. Der 46-Jährige wurde tödlich im Oberkörper getroffen, der Sohn erlitt einen Oberschenkeldurchschuss.

