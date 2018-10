Bluttat in Zell am See: Weiterhin keine Spur zu Täter

Der Tod einer 20-Jährigen in Zell am See bleibt ein Rätsel. Auch an fünften Tag nach der Bluttat gibt es noch keine Hinweise auf den Täter. Die Polizei bittet um Hinweise.

SN/robert ratzer In dieser Siedlung in Zell am See wurde am Sonntag eine junge Frau getötet.

Am vergangenen Sonntag wurde eine 20-jährige Pinzgauerin vor ihrer Wohnung in Zell am See mit mehreren Schüssen getötet. Das Landeskriminalamt Salzburg ermittelt in alle Richtungen. Noch gibt es aber keine Spur vom Täter. Auch das Motiv und die Tatwaffe werden noch fieberhaft gesucht. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Täter die Waffe im Zeller See entsorgt hat, weshalb Taucher der Cobra den See absuchten. Was die Polizei bis jetzt weiß: Die Tat ereignete sich am 20. Oktober gegen 21.30 Uhr in einem Mehrparteienhaus in der Einödsiedlung in Zell am See. Beim Täter soll es sich laut Zeugenaussagen um einen jüngeren Mann mit schlanker Statur handeln. Er ist ungefähr 1,70 Meter groß, war dunkel gekleidet und hatte eine Kapuze auf. Er konnte unerkannt flüchten. Am Tatort wurden mehrere Patronenhülsen und Projektile gefunden, die kriminaltechnisch untersucht werden. Die Obduktion der jungen Frau bestätigte, dass sie an inneren Blutungen aufgrund der Schussverletzungen starb. Die Polizei bittet die Bevölkerung weiterhin um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise können unter 059133 50 3333 eingebracht werden. Quelle: SN

