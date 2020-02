Böen mit bis zu 110 km/h - Sturmfront über Salzburg, Feuerwehren im Einsatz

Dienstagfrüh hat die von den Meteorologen angekündigte Sturmfront das Land Salzburg erreicht. Besonders heftig fallen die Böen im Flachgau aus, Vorsicht ist aber in allen Landesteilen geboten. Feuerwehren mussten ausrücken.

Die morgendliche Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) sah so aus: "Am Morgen zieht eine Sturmfront durch (Flachgau um 06:30 mit ca. 100-110 km/h / Pinzgau und Pongau um 07:00 mit ca. 90 km/h / Lungau ab 08:00 mit ca. 90 km/h). Mit der Front folgen kräftige Regengüsse, die bis 500m herab rasch in Schnee übergehen. Tagsüber bleibt es windig bis stürmisch und es schneit und regnet wiederholt. Schneefallgrenze sinkt am Nachmittag/Abend auch in tiefe Lagen. In den Tälern kann sich bis zum Abend je nach Höhenlage eine Schneedecke von 10 bis 20 cm aufbauen. Zwischen den Schauern kann es vor allem am Nachmittag kurz aufreißen. Am Morgen 1 bis 10 Grad, tagsüber gehen die Temperaturen zurück auf 1 bis 3 Grad."

Bäume umgestürzt, Dach abgedeckt

Laut Auskunft des Salzburger Landesfeuerwehrverbandes sind Dienstagfrüh bereits 20 Ortsfeuerwehren zu 35 Sturmeinsätzen ausgerückt, die meisten davon im Flachgau. Allerdings waren auch im Pinzgau Einsatzkräfte in Mittersill sowie in Saalfelden (Dach abgedeckt) sowie im Tennengau (Abtenau und Hallein) gefordert. In fast allen Fällen mussten die Feuerwehrleute umgestürzte Bäume von Straßen entfernen. Zirka 220 Freiwillige waren in den frühen Morgenstunden ausgerückt. Meldungen über Verletzte gab es nicht.

SN/robert ratzer Die Festung spiegelt sich in der Wasserlache

Starkregen mit 60 Litern pro Quadratmeter

Über das Bundesland Salzburg war tags zuvor bereits eine Niederschlagsfront gezogen: Besonders vom Starkregen betroffen waren die Gemeinden Hallwang, Elixhausen, Hintersee und Hof. Und jetzt kommt der Schnee bis in die Niederungen.

Seit Sonntagabend hat der graue Himmel über Salzburg seinen Schleusen geöffnet und es regnet nahezu ohne Pause. "Salzburg befindet sich derzeit unter einer Nordwest-Strömung mit zahlreichen Fronten. In der Nacht war es eine Warmfront und es hat bis in eine Höhe von 2600 Meter geregnet", sagte am Montagvormittag Claudia Riedl von der Salzburger Wetterdienststelle.

Die bislang gefallenen Regenmengen seien beachtlich. Demnach hat es seit Sonntagabend bis am Montagvormittag in der Stadt Salzburg 40 Liter pro Quadratmeter geregnet, im weiteren Tagesverlauf sollten noch 20 weitere dazukommen.

Die größten Regenmengen sind dabei in St. Wolfgang, Hintersee sowie Fuschl mit rund 60 Liter pro Quadratmeter zusammengekommen. Die Freiwilligen Feuerwehren im Flachgau mussten bislang nur zu kleineren Pumparbeiten in Hallwang, Elixhausen, Hintersee und Hof ausrücken.

"In der Nacht zum Dienstag wird uns neuerlich eine Warmfront überqueren, ehe es am Dienstag mit einer markanten Kaltfront und stürmischen Winden mit Höchstgeschwindigkeiten von 90 km/h im Tal und mehr als 130 km/h auf den Bergen so richtig winterlich sein wird", so die Meteorologin. Bis am Dienstagabend sinke die Schneefallgrenze auf 400 Meter, in den Bergen sind rund ein dreiviertel Meter Neuschnee zu erwarten.

Erst am kommenden Donnerstag sollte sich die Wetterlage wieder beruhigen und sich mit zunehmenden Hochdruckeinfluss wieder sonniges Wetter bis über das Wochenende hinaus einstellen.