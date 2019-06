Bösartige Faulbrut bei Bienen im Pongau ausgebrochen

Die Behörde hat die Sperre von sieben Bienenständen in St. Veit veranlasst. Jetzt laufen die Bekämpfungsmaßnahmen an.

Im Pongau ist es zu einem Ausbruch von bösartiger Faulbrut bei Bienen gekommen. Das meldet das Land Salzburg. Die zuständige Veterinärbehörde habe umfangreiche Bekämpfungsmaßnahmen für die betroffenen Stöcke angeordnet. Auf Menschen und den Honig habe diese hoch ansteckende Erkrankung des Nachwuchses keine Auswirkungen.

Bisher wurde die Sperre von sieben Bienenständen in der Gemeinde St. Veit im Pongau verhängt. "Die Sanierungsmaßnahmen laufen und die amtliche Untersuchung im Sperrgebiet ist fast abgeschlossen", sagt Landesveterinärdirektor Josef Schöchl. "Diese Erkrankung ist für den Menschen völlig ungefährlich und auch der Honig ist völlig unbeeinflusst."

Bei der Faulbrut handle es sich um eine bakterielle Erkrankung der Bienenlarven, erklärt Schöchl. Es gehe um die Brut. "Die Erkrankung macht den Nachwuchs kaputt. Sie ist anzeigepflichtig nach dem Bienenseuchengesetz. Da müssen auch behördliche Bekämpfungsmaßnahmen passieren." Die sieben Bienenbestände seien gesperrt worden. "Es gibt eine Sperrzone im Umkreis von drei Kilometern. Da müssen alle Bienenstöcke untersucht werden", sagt der Veterinärdirektor. Es dürften auch keine Königinnen, Bienenvölker, Schwärme oder Imkereigeräte mehr weggebracht werden. "Weil dort können Sporen oben sein", erklärt Schöchl.

Die Bekämpfungsmaßnahmen würden nicht chemisch, sondern biotechnisch eingeleitet. "Es gibt das so genannte Kehrschwarm-Verfahren. Die Bienen werden in einen neuen Stock hineingekehrt. Dieser Stock kommt dann in den Keller. Die Bienen bekommen auch zwei Tage lang kein Futter." Dann wird der alte Stock desinfiziert bzw. gereinigt. Die Brutwaben müssten verbrannt werden. "Damit man den Stock noch retten kann." Bisher gebe es sieben Ausbrücke an sieben verschiedenen Orten - allesamt in St. Veit.

Ganz ungewöhnlich sei die Krankheit in Europa freilich nicht. Zuletzt habe es einen Faulbrut-Ausbruch 2016 gegeben.

Quelle: SN