Böschung neben der A1 in Mondsee brannte: Feuerwehr bekam Hilfe von einem Landwirt mit Güllefass

Das Feuer war etwa 60 Meter die Böschung hinaufgeklettert. Ein Landwirt half mit seinem Güllefass und mehreren tausend Litern Wasser aus.

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Mittwochvormittag ab 10.50 Uhr auf der A1 bei Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) in Oberösterreich gekommen. Die trockene Böschung der Autobahn in Fahrtrichtung Salzburg war auf einer Fläche von rund 10.000 Quadratmetern in Brand geraten. Der Brand konnte nach einem rund 3-stündigen Einsatz gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Weithin sichtbar war die Rauchsäule des Böschungsbrandes im Grenzgebiet zwischen Thalgau und Mondsee, als die Feuerwehren alarmiert wurden. Neben der A1 war eine Böschung auf einer Länge von rund 180 Metern in Brand geraten. Das Feuer kletterte rasch die rund 60 Meter hohe Böschung hinauf und setzte dort auch kleiner Bäume und Sträucher in Brand. Die Feuerwehren aus Thalgau, Unterdorf und Mondsee rückten zum Einsatzort aus.

Ein Landwirt half aus.





Löschangriff mit mehreren Rohren

Die Brandbekämpfung mit mehreren Löschleitungen wurde von der Autobahn und vom Waldgebiet oberhalb des Brandorts durchgeführt. Am Beginn war aufgrund der starken Rauchentwicklung und Wind, Atemschutz beim Löschangriff von der Autobahn notwendig.

Der Einsatzleiter der FF Mondsee Daniel Weber berichtete vom schweißtreibenden Einsatz: "Um auf die Böschung zu gelangen mussten wir zwei Zäune aufschneiden, danach konnten wir erst zu den Glutnestern vordringen. In kürzester Zeit hat sich das Feuer die Böschung hinaufgefressen. Um genügend Löschwasser speziell für den Löschangriff von der Autobahn zu haben, wurde das Tanklöschfahrzeug mit 4000 Litern Wasser aus Hof bei Mondsee nachalarmiert. Gemeinsam mit den Salzburger Kameraden konnten wir den Brand rasch unter Kontrolle bringen." Der Löscheinsatz wurde auch von einem Landwirt aus Thalgau mit seinem Güllefass und mehreren tausend Litern Wasser unterstützt.



Nach rund drei Stunden konnten die Löscharbeiten eingestellt werden. Die Einsatzstelle wurde abschließend noch mit der Wärmebildkamera der FF Hof bei Mondsee auf Glutnester kontrolliert. Im Einsatz waren 45 Feuerwehrleute mit sechs Fahrzeugen. Für die Löscharbeiten wurde der linke Fahrstreifen gesperrt. Es kam zu keinen Verkehrsbehinderungen.