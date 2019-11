Vor zwölf Jahren wollte die Familie Macheiner ein eigenes Unternehmen aufbauen und gleichzeitig irgendwo sesshaft werden. Die Wahl fiel auf Kaffee - und die Stadt Salzburg.

Gut temperiert ist es in der 220 Grad-Rösterei in der Maxglaner Hauptstraße - bei herbstlichem Nieselwetter draußen durchaus gemütlich. In der Rösttrommel rotiert gerade eine Ladung, Alois Macheiner entnimmt eine Probe, die er überprüft, und Sohn Lukas kontrolliert genau den ...