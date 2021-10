Bombendrohnung in der Stadt Salzburg: Polizei sperrt Gebiet weitläufig ab

Die Bevölkerung wird gebeten, das Gebiet um die Bawag-Bankfiliale am Max-Ott-Platz zu meiden. Spürhunde durchsuchen das Gebäude auf Sprengstoff.

In der Stadt Salzburg steht derzeit der Verkehr still. Die Polizei richtete eine großräumige Straßensperre um die Bawag-Filiale am Max-Ott-Platz ein, nachdem heute Mittag eine Bombendrohung einging. Die Bevölkerung wird gebeten, das Gebiet zu umfahren.

"Um 12.15 Uhr ging ein Anruf bei der Bawag-Zentrale in Wien ein", heißt es von der Polizei Salzburg. Eine "männliche, unbekannte Stimme" meldete einen verdächtigen Gegenstand in der Filiale in Salzburg. Daraufhin wurden die Bediensteten und die sich in der Bank aufhaltenden Kunden in Sicherheit gebracht. Der Polizeieinsatz ist noch im vollen Gange. Sprengstoffexperten durchsuchen mit Spürhunden das Gebäude. Durch die Sperre des Kreisverkehrs vor dem Bankgebäude kommt es in der Folge in Teilen des Stadtgebiets zu Staus. Auch fast alle Buslinien waren von Verzögerungen betroffen.