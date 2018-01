Bombendrohung am Salzburger Hauptbahnhof: Zugverkehr war gesperrt

Am Salzburger Hauptbahnhof gab es am Mittwochnachmittag Bombenalarm. Die Polizei bestätigt, dass derzeit ein Einsatz am Bahnhof laufe. Der Zugverkehr war gesperrt. Evakuiert wurde der Bahnhof nicht.

SN/Robert Ratzer Die Polizei durchsuchte den Bahnhof mit Unterstützung der Hundestaffel.