Bombendrohung gegen Salzburger Flughafen

Einsatzkräfte der Cobra nahmen einen 50-jährigen Verdächtigen im Flachgau fest. Ein Motiv ist noch unklar.

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden kam es zu einer telefonischen Bombendrohung gegenüber dem Flughafen Salzburg. Unverzüglich führte die Polizei mit sämtlichen zur Verfügung stehenden Kräften die Absperr- und Durchsuchungsmaßnahmen durch. Die Durchsuchung des Flughafens erfolgte mit einem sprengstoffkundigen Beamten und einem Sprengmittelspürhund. Es konnte kein verdächtiger Gegenstand vorgefunden werden. Durch unverzüglich eingeleitete Ermittlungen und der Zusammenhang mit einem weiteren Anruf konnte ein 50-jähriger Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Beamte der Einsatzeinheit Cobra nahmen den 50-jährigen Flachgauer an seiner Wohnadresse fest. Das Motiv des Anrufers ist noch Gegenstand von Ermittlungen.