Bootsanhänger geriet im Brentenbergtunnel in Brand

Fahrzeuglenker konnte den Tunnel noch verlassen und das Fahrgespann am Pannenstreifen abstellen. Der Anhänger war mit zwei Booten und 200 Liter Benzin beladen.

Samstag Abend geriet während der Fahrt auf der Tauernautobahn in Fahrtrichtung Villach im Bereich des Brentenbergtunnels ein Bootsanhänger in Brand. Der 63-jährige deutsche Fahrzeuglenker des Wohnmobilgespanns konnte laut Polizei den Tunnel gerade noch verlassen und nach dem Tunnel den Anhänger am Pannenstreifen abstellen.

Den Feuerwehren aus Werfen und Pfarrwerfen gelang es schließlich den Anhänger, samt 6 Meter langem Schlauchboot zu löschen. Laut Feuerwehr war der Anhänger mit insgesamt zwei Booten und 200 Liter Benzin beladen. Kurz nach Beginn der Löscharbeiten barsten einige der mitgeführten Benzinkanister durch die Hitze, sodass brennender Kraftstoff austrat. Die Feuerwehren setzten bei der Brandbekämpfung daher Schaum ein.

Während der Dauer des Brandes bis zur Räumung der Fahrbahn musste die Tauernautobahn in Fahrtrichtung Villach für etwa 2 Stunden komplett gesperrt werden, was zu umfangreichen Staus führte.