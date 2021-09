Border Collie "Alex" irrte drei Tage von Eugendorf nach Hallein

Drei Tage lang war ein in Eugendorf entlaufener Border-Collie-Rüde unterwegs ehe er in Hallein landete - auf knapp halben Weg ins heimatliche Pfarrwerfen. Der Vierbeiner und sein Besitzer sind jedenfalls wieder vereint.

Halleiner Polizisten fuhren Dienstagfrüh zum Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes, da dort ein entlaufener und augenscheinlich verletzter Hund von Passanten aufgefunden worden war.

Die Polizei fand beim Eintreffen den Hund, einen Border Collie vor. Passanten fütterten und streichelten das verwahrlost wirkende Tier. Die Polizei konnte kurze Zeit später durch das Auslesen des Chips den Besitzer, einen 55-jährigen aus Pfarrwerfen, ausforschen und kontaktieren.

Dieser gab an, dass ihm sein Hund am Samstag in Eugendorf weggelaufen sei. Der Mann machte sich sofort auf den Weg zum Fundort. Nach etwa einer halben Stunde konnte der Besitzer seinen sichtlich erschöpften Hund voller Erleichterung in die Arme nehmen.

"Sowohl dem Hund als auch dem Besitzer konnte die Freude über das Wiedersehen sichtlich angemerkt werden", hieß es im Polizeibericht.

Wie es der Hund geschafft hat, von Eugendorf nach Hallein zu gelangen, ist noch unklar. Allein die Luftliniendistanz zwischen den beiden Gemeinden beträgt mehr als 20 Kilometer. Möglicherweise hat sich der Hund entlang des Gaisberges und seiner Ausläufer durchgeschlagen. Nach Pfarrwerfen wären es dann noch einmal 26 Kilometer gewesen. Luftlinie jedenfalls.