BORG Mittersill: Maturaklassen belohnen sich mit einem Ball

Mit rund 400 Gästen können die Absolventen des BORG Mittersill im Ferry Porsche Congress Center Zell am See doch noch ihren Abschluss feiern.

Bereits im Herbst 2020 wurde der Maturaball in den Juni 2021 verlegt. Dass trotzdem fast bis zuletzt um den Termin gezittert werden musste, ist damals wohl für alle unvorstellbar gewesen. Doch unter strengen Auflagen gab es jetzt grünes Licht. Und so heißt es am Samstag für die 42 Maturantinnen und Maturanten des BORG Mittersill: "Hinein in die Robe!" Die Schülerinnen und Schüler organisieren gemeinsam mit dem Ferry Porsche Congress Center (FPCC) in Zell am See ein würdiges Fest. Der Abend ...