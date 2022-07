Bosch Hallein investiert in Wasserstofftechnologie

Bosch Hallein arbeitet an einer neuen Generation von Einspritzsystemen für alternative Kraftstoffe. Um von fossilen Energieträgern loszukommen, werden 50 Millionen Euro investiert.

Vom Transportschiff bis zur Lokomotive: Der deutsche Konzern Bosch will in Österreich bis 2026 rund 50 Millionen Euro in Technologien zur Nutzung regenerativer Kraftstoffe in Großmotoren investieren. Am Halleiner Standort arbeitet das deutsche Technologie- und Dienstleistungsunternehmen an einer neuen Generation von Einspritzsystemen für alternative Kraftstoffe wie Wasserstoff.

Die Europäische Kommission hat die Förderung dieses Projekts im Rahmen des IPCEI (Important Projects of Common European Interest) mit Fokus auf Wasserstoff "Hy2Tech" genehmigt.

"Unser Anspruch ist, mit innovativen ...