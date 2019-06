Bosnien gewinnt Integrations-Fußball-WM in Salzburg

Bosnien-Herzegowina gewinnt im Penaltyschießen mit 2:1 gegen Nordmazedonien. Damit ist auch die 14. Auflage des Turniers nach 112 Partien erfolgreich über die Bühne gegangen.

Am Sonntag wurde am PSV-Sportplatz in der Alpenstraße das Finale der Casinos Austria Integrationsfußball WM ausgetragen. Bosnien-Herzegowina stand Nordmazedonien gegenüber. Nach einem 0:0 in der regulären Spielzeit endete das Spiel mit 2:1 im Penaltyschießen für die Bosnier. Für das Siegestor sorgte einmal mehr Mersudin Jukic. Bosnien hat das Turnier schon etliche Male gewonnen.

2006 hat Organisator Erwin Himmelbauer (Verein Sport spricht alle Sprachen) mit dem Integrationsfußball begonnen. Heuer, bei der 14. Auflage, waren 38 Mannschaften dabei. 112 Partien wurden absolviert. Jetzt steht das Österreich-Finale am 15. August auf dem Programm. Denn die besten vier Mannschaften aus Salzburg (Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien, Albanien und Serbien) treffen auf die Sieger des Wiener Turniers (1. Platz Algerien, 2. Platz Tunesien).



Quelle: SN