Bosnier erschossen, dessen Sohn verletzt: Albaner in Salzburg zu 18 Jahren Haft verurteilt

Der am Dienstag gestartete Geschworenenprozess um eine folgenschwere Bluttat in Salzburg-Lehen mit einem Toten und einem Schwerverletzten ging am Donnerstag ins Finale. Die Geschworenen erkannten den 32-jährigen Hauptangeklagten des Mordes sowie er absichtlichen schweren Körperverletzung schuldig. Ein Mitangeklagter wurde vom Vorwurf der Beitragstäterschaft zu den Bluttaten freigesprochen.

Wie berichtet lastete die Staatsanwaltschaft einem 32-jährigen Albaner an, am Abend des 4. Juni 2019 im Schanigarten einer Café-Bar in Tötungsabsicht mit einer Pistole Marke Glock 17 einen 46-jährigen Bosnier erschossen und dessen 25-jährigen Sohn schwer verletzt zu haben. Der 46-Jährige, im Brustbereich getroffen, starb noch am Tatort, sein Sohn erlitt einen Oberschenkeldurchschuss.

Ebenfalls auf der Anklagebank, wegen Beitragstäterschaft zu Mord und Mordversuch, saß ein weiterer, 35-jähriger Albaner. Laut Staatsanwältin Sandra Lemmermayer soll er die Pistole mitgeführt und sie dem Schützen "zur Verfügung gestellt" haben.

In der Café-Bar hatten der später Getötete und sein 25-jähriger Sohn damals gefeiert. Die zwei angeklagten Albaner suchten damals auch das Lokal auf und setzten sich in den Schanigarten. Laut Anklage kam es zu einem Streit vor dem Lokal zwischen dem 25-jährigen Sohn und dem - späteren - Schützen, bei dem der 32-jährige Albaner diesen ohrfeigte. "Als der Vater des Geohrfeigten den Hauptangeklagten zur Rede stellen wollte, griff dieser sofort in die Umhängetasche des Mitangeklagten, in der dieser die Pistole mitführte", so Lemmermayer: "Er hat dem Sohn in den Oberschenkel geschossen und dann dem Vater in die Brust."

Der Schütze (Verteidiger: Mirsad Musliu/Wien) bestritt im Prozess (Vorsitz: Richterin Bettina Maxones-Kurkowski) jede Tötungsabsicht: Er habe auf die beiden "nur aus Angst geschossen, um sie zu stoppen". Er habe zuerst auf die Füße des Sohnes gezielt, als dieser auf ihn zugekommen sei. Und den Vater habe er mit dem zweiten Schuss auch "nur verletzen" wollen. Der Mitangeklagte (Verteidiger: Kurt Jelinek/Christoph Mandl) beteuerte seine Unschuld: Er habe damals gar keine Umhängetasche mit einer Pistole mitgeführt. Dies widersprach zwar den Angaben des Schützen - allerdings betonte der 32-jährige auch, dass "er mir die Pistole nicht gegeben hat. Ich habe sie einfach herausgezogen".

Am Abend erkannten die Geschworenen den 32-jährigen Albaner einstimmig des Mordes am 46-jährigen Bosnier und der absichtlichen schweren Körperverletzung an dessen Sohn schuldig. Urteil: 18 Jahre Haft. Der Mitangeklagte wurde hingegen einstimmig vom Vorwurf der Beitragstäterschaft freigesprochen und nur wegen Vergehens nach dem Waffengesetz zu neun Monaten unbedingter Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Das Schwurgericht sprach zudem der Witwe des Getöteten 40.000 Euro sowie dem Sohn 43.000 Euro Schmerzensgeld zu. Die Witwe sowie der Sohn wurden von Opferanwalt Stefan Rieder vertreten.