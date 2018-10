Botschafterin der Halleiner Geschichte(n)

Seit 25 Jahren präsentiert Stadtführerin Brigitte Winkler die spannenden Seiten der Salzstadt.

Egal, ob im Keltenmuseum, Stille-Nacht-Museum oder auf der Pernerinsel, Brigitte Winkler trifft man überall und sie hat zu jedem Ort etwas zu erzählen: "Jedes Platzerl in der Stadt hat seine Geschichte, die verbreitet werden will. Das mache ich nun seit 25 Jahren mit anhaltender Begeisterung." Sie erinnert sich an Ausgrabungen auf dem Dürrnberg, die sie hautnah als Grabungshelferin miterlebt hat oder berichtet im Jubiläumsjahr "200 Jahre Stille Nacht" in der Rolle der Katharina Gruber bei einem darstellerischen Rundgang aus dem Leben des Komponisten von "Stille Nacht! Heilige Nacht!".

"Die Stadt, das war bei mir immer Hallein, nie Salzburg"

"Mein Ziel ist es, dass die Besucher Halleins die Stadt genauso lieben wie die Halleiner selbst", erzählt sie bei einem Besuch bei Bürgermeister Gerhard Anzengruber, der sie kürzlich anlässlich ihres 25-jährigen Jubiläums zu einem Gespräch eingeladen hatte. "Gehen wir in die Stadt": Das sei innerhalb ihrer Familie ein geflügeltes Wort, erzählt sie. "Die Stadt, das war bei mir niemals Salzburg. Es war immer Hallein, mit seinen unbeschreiblich schönen Ecken, voll Geschichte und mit Patina."

Wenn Halleinerinnen und Halleiner ihre Stadt neu entdecken

Bürgermeister Gerhard Anzengruber weiß die Arbeit der Stadtführerin zu schätzen: "Sie schafft es, die Geschichte mit Leidenschaft und Begeisterung zu vermitteln. Jede Führung ist ein Brückenschlag von der Vergangenheit in die Gegenwart bis in die Zukunft. Da können auch Halleinerinnen und Halleiner ihre Stadt neu entdecken"

Aus ihrer Hallein-Leidenschaft entstand auch die Initiative zu Halleiner G'schichten. "Über Halleiner G'schichten organisieren wir Führungen zu unterschiedlichen Themen der Stadtgeschichte. Ein besonderes Highlight sind die Rundgänge durch die Saline auf der Pernerinsel, die wir in Kooperation mit Matthäus Leitner und dem Weihnachtsmarkt in der alten Saline immer im Advent anbieten."

"Die Betonung liegt übrigens auf dem Hall!"

Die Botschaft, die ihr am Herzen liegt, betrifft jede Halleinerin und jeden Halleiner: "Liebt eure Salzstadt und macht sie zu einem Ort, in dem das Leben pulsiert! Wir alle sind Hallein!" Und übrigens: "Die Betonung liegt übrigens auf dem Hall, was Salz bedeutet, und nicht auf lein, im Sinne von ,klein'", meint sie schmunzelnd und verabschiedet sich mit einem Augenzwinkern und eilt zur nächsten Führung - es gibt ja noch viele Geschichten zu erzählen.