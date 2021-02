Botschaftsmitarbeiter mit Tod gedroht: Haft für Syrer in Salzburg

"Ich war sehr wütend, nicht bei klarem Verstand. Ich hätte aber nichts getan, es war nur heiße Luft." - So rechtfertigte sich Montag am Landesgericht Salzburg vor Richter Peter Egger ein 33-jähriger Syrer, der am 5. November 2020 einem Mitarbeiter der syrischen Botschaft telefonisch wie folgt gedroht hatte: "Ich werde die Botschaft in die Luft sprengen und alle erschießen!"

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Symbolbild.