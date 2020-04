Brände beschäftigten Feuerwehren in Salzburg

Zwei Brände haben am Wochenende zu Feuerwehreinsätzen in Salzburg geführt.

Nach einem Wohnungsbrand in der Salzburger Altstadt musste Sonntagfrüh eine Person mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

In Elsbethen bei Salzburg geriet am Samstagabend in der Nähe der Glasenbachklamm Waldboden in Brand. Das Feuer betraf eine etwa 800 Quadratmeter große Fläche. Wegen des unwegsamen Geländes war der Einsatz für die Feuerwehren der Umgebung sehr fordernd, gegen 20.00 Uhr hieß es "Brand aus".

Quelle: APA