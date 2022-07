Brände in Seekirchen und Kaprun: Elektrischer Defekt und starker Rauch in Pizzeria

Am Donnerstag kam es im Bundesland Salzburg zu zwei Brandeinsätzen. In Seekirchen am Wallersee fing ein Kompressor eines Einbaukühlschranks Feuer. In Kaprun musste eine Wohnung oberhalb eines Gastronomiebetriebes wegen starker Rauchentwicklung evakuiert werden.

SN/Chris Hofer Feuerwehreinsatz in Seekirchen.