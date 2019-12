Bramberg: 16-jähriger Bursch nach Rodelunfall tot aufgefunden

Zu einer Tragödie kam es an den Weihnachsfeiertagen in Bramberg. Ein 16-jähriger Einheimischer war am Christtag gegen 20 Uh bei einer Skihütte zur Talfahrt auf der Rodelbahn aufgebrochen. Es dürfte zu einem Unfall gekommen sein - der Bursch konnte später von der Bergrettung nur noch tot geborgen werden.

