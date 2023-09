Bramberg mit Durststrecke in der Salzburger Liga: "Noch nicht in prekärer Situation"

Die Oberpinzgauer wollen nach einem durchwachsenen Start ruhig bleiben. In den nächsten Wochen warten aber mehrere richtungsweisende Duelle.

Bramberg hat nur in der Auftaktrunde gewonnen. In den weiteren sechs Spielen glückten nur drei Remis. Mit sechs Zählern liegen die Oberpinzgauer an der zwölften Stelle der Salzburger Liga. "Die Punkteausbeute ist natürlich nicht prickelnd", sagte Obmann Martin Innerhofer nach der 0:1-Heimniederlage in einem ausgeglichenen Spiel gegen Golling. Bei einer Standardsituation stellten sich die Hausherren alles andere als gut an. Ausgleichschancen wurden vergeben. Dass man - inklusive der Cupniederlage gegen Saalfelden - zuletzt drei Mal zu Hause ohne Tor blieb und verlor, schmerzt den üblicherweise heimstarken Dritten der Vorsaison besonders. "Zu Hause sind wir zwar nah dran, aber Zählbares gab es bisher kaum. Im Fußball entscheiden eben Tore - hinten wie vorn", betont Brambergs Langzeit-Funktionär.

Er weiß, dass der Druck steigt, wenn sich der Erfolg nicht einstellt. Dem Trainerteam um Harald Panzl und Christoph Bernsteiner stärkt Innerhofer aber den Rücken - keine Selbstverständlichkeit in einer Liga, die nach sieben Runden bereits zwei Trainerwechsel erlebt hat. Der Obmann sagt: "Wir sind noch nicht in einer prekären Situation. Jetzt kommen aber machbare Aufgaben. Wir sollten schön langsam anfangen zu punkten, sonst wird es bedenklich."

Der nächste Gegner - vor Duellen mit den ebenfalls in Reichweite befindlichen Teams Siezenheim, SAK, Adnet, Straßwalchen und Anif - heißt am Sonntag (13.45 Uhr) Henndorf. Der heimstarke Aufsteiger hat bereits zwölf Punkte gesammelt. "Das wird schwieriger, als ich vor der Saison gedacht hätte."