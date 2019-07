Bramberg: Pkw-Lenkerin bei Frontalzusammenstoß mit Traktor getötet

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Oberpinzgau ist am Donnerstagnachmittag eine 58-jährige Frau ums Leben gekommen. Sie war mit ihrem Enkerl (6) unterwegs.

Auf der Gerlosstraße (B165) zwischen Bramberg und Neukirchen auf Höhe des Gasthofs Weyerhof ist das Auto einer 58-jährigen Pinzgauerin mit einem Traktor frontal zusammengestoßen. Die Frau war mit ihrem sechsjährigen Enkelkind unterwegs. Die Einheimische erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen, sagte Bezirksrettungskommandant und Einsatzleiter Anton Voithofer. Das Kind und der Traktorfahrer (51) wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Das Kind wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderchirurgie nach Salzburg geflogen, der Traktorfahrer wurde in das Krankenhaus nach Zell am See gebracht.

Die B165 war nach dem Unfall wegen der Aufräumungsarbeiten vorübergehend gesperrt. Die Unfallursache ist noch unklar.

Quelle: SN