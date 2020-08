Bramberg: Verletzte Person bei Alpinunfall

Der Wanderer kam im etwas verwachsenen Steig zu Fall.

Am Dienstagnachmittag kam es laut Angaben der Polizei zu einem Alpinunfall in Bramberg (Bezirk Zell am See). Zwei Wanderer waren am Blessachkopf im Habachtal unterwegs, als sich einer von beiden bei einem Sturz im verwachsenen Steig Verletzungen an Brust und Hand zuzog. Die Wanderer bemerkten daraufhin einen Polizeihubschrauber auf einem Erkundungsflug. In einer Seehöhe von 2050 Meter machten sie auf sich aufmerksam. Der Verletzte wurde vom eintreffenden Notarzt des Hubschraubers Martin 6 erstversorgt und anschließend mittels Taubergung abtransportiert.

