Brambergs U14 und U16 sind top unterwegs

Starke Auftritte der Oberpinzgauer Jungkicker

Die U14 der SG Bramberg/ Mühlbach. Seit mittlerweile 35 Jahren besteht die Spielgemeinschaft in der U14 und U16. Bild:

Nach einem Traumauftakt zu Saisonbeginn mit einem 11:0 gegen den FC Bergheim und einem 10:0 gegen den USK Volksbank Gneis gab es für die U14 ein Unentschieden gegen die SG Sportfreunde Flachgau, eine knappe Niederlage gegen Wallersee Ost und zuletzt ein 2:4 nach Halbzeitführung gegen Wals-Grünau.

Die U16 begann ebenfalls stark mit einem 6:0 gegen den SC Mittersill und einem 5:o gegen den USK Maishofen. Gegen die SG Leogang/Lenzing unterlag man in letzter Minute mit 4:5, am vergangenen Samstag wurde die SG Niedernsill/Uttendorf dafür mit 4:1 bezwungen.

Jugendleiter Josef Innerhofer ist sehr zufrieden mit seinen Youngsters: "Wir sind heuer in diesem Bereich, wo es kadermäßig wegen Berufs- und Schulausbildungen oft schwierig wird, recht gut aufgestellt. In der U14 kicken 22 Jugendliche. Schwierig wird es nur im direkten Duell mit größeren Vereinen bzw. Spielgemeinschaften wie Kuchl oder Bischofshofen, da können wir in der Kaderbreite natürlich nicht mithalten. Aber die Jungs sind gut unterwegs, die Spielgemeinschaft mit Mühlbach ab der U14 funktioniert super."