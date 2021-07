Bei einem Pizzalieferanten in der Ignaz-Harrer-Straße in Salzburg kam es am Samstagvormittag zu einem Brand. Verletzt wurde niemand.

Ein Nachbar bemerkte eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude und alarmierte die Berufsfeuerwehr Salzburg. Die Männer der Berufsfeuerwehr hatten den Brand rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt die Brandursache.