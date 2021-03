Brand brach im achten Stock eines Salzburger Hochhauses aus: Mieter schwer verletzt

Der 40-Jährige wurde mit schweren Verbrennungen ins Uniklinikum gebracht. Die Ursache ist unklar. Die Ermittler prüfen auch einen Zusammenhang mit einem Feuer im Lehener Park.

"Da war ein Mann drinnen, der um Hilfe gerufen hat." Ein Nachbar hat Dienstagmittag im achten Stock des Hochhauses am Gebirgsjägerplatz die Tür zu einer Wohnung eingetreten, in der ein Brand ausgebrochen war. Rauch sei ihm entgegengekommen, der sich rasch im Gang ausgebreitet habe. Wenig später sei die Feuerwehr eingetroffen.

"Wir haben einen Innen- und einen Außenangriff durchgeführt", sagte Branddirektor Reinhold Ortler. Zwei Drehleitern kamen zum Einsatz. Der 40-jährige Mieter hatte die brennende Wohnung in der Zwischenzeit verlassen. Feuerwehrleute entdeckten ihn kurze Zeit später in einer anderen Etage. Er sei nach der Erstversorgung durch einen Notarzt mit schweren Verbrennungen ins Landeskrankenhaus gebracht worden, ebenso wie eine Person, bei der ein Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung bestanden habe, sagte Andreas Leitner, Einsatzleiter des Roten Kreuzes. 25 Hausbewohner wurden von den Einsatzkräften ambulant versorgt.





Kurz vor 13 Uhr war der Brand gelöscht. Laut Ortler sind im achten Geschoß des Gebäudes 20 Wohnungen kontrolliert worden, ob sich darin noch Bewohner aufgehalten haben.

Für die Berufsfeuerwehr, die vom Löschzug Gnigl der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt wurde, war nicht nur die Lage der Wohnung im achten Stock eine Herausforderung. "Das Problem war, dass wir beim Löschangriff mehrere Explosionen wahrgenommen haben. Deshalb war die Lage unklar", sagte Ortler. Ein Sprengstoffexperte der Polizei wurde vorsorglich angefordert.

Mann soll Böller auf die Straße geworfen haben

Es bestand der Verdacht, dass in der Wohnung gelagerte Pyrotechnik die Explosionen ausgelöst haben könnte. Denn die Polizei war bereits am Vormittag zu dem Gebäude am Gebirgsjägerplatz gerufen worden, weil der Mann, in dessen Wohnung es brannte, einen Böller vom Balkon geworfen haben soll, der auf der Straße detonierte. Die Knallgeräusche im Zusammenhang mit dem Wohnungsbrand dürften dem Vernehmen nach aber eher durch Spraydosen verursacht worden sein.

Ein Sachverständiger und Brandermittler des Landeskriminalamts sollen die Ursache des Feuers klären. Auch ein Spürhund war im Einsatz. "Es konnte kein Brandbeschleunigungsmittel festgestellt werden", sagte Polizeisprecherin Nina Laubichler. Die Schadenshöhe ist unklar. Auch die Fassade des Gebäudes und Nachbarwohnungen wurden in Mitleidenschaft gezogen.

In der Nacht brannte es rund 600 Meter entfernt

Die Ermittler prüfen auch, ob der polizeilich bekannte 40-Jährige etwas mit dem Brand im rund 600 Meter vom Gebirgsjägerplatz entfernten Lehener Park zu tun hat. Dort hat ein Unbekannter auf Höhe des Pionierstegs am Montag gegen 23 Uhr einen pyrotechnischen Gegenstand gegen einen Baum geworfen, dessen Stamm Feuer fing. Laut Personenbeschreibung soll der Täter zwischen 35 und 40 Jahre alt sein, von schlanker Statur sein und brünette Haare haben. "Das könnte zusammenpassen", hieß es aus Ermittlerkreisen.