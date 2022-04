Ab Freitag ist die neuntägige Sperre beendet. Der neue Primar ist weiter nicht in die Ärzteliste eingetragen. Der Standort stehe aufgrund der geografischen Lage aber nicht infrage.

Chronik

Die in der Vorwoche verfügte Sperre der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe am Krankenhaus in Tamsweg wird mit Wirkung vom Freitag, 22. April (7 Uhr), wieder aufgehoben.