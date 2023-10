Brand in Gastrobetrieb in Hallein: Feuerwehr holte Besitzer aus Lokal

Ein Küchenbrand sorgte am späten Donnerstagabend für große Rauchentwicklung.

In der Nacht auf Freitag kam es in einem Thai-Restaurant in Hallein zu einem Brand. Um 23 Uhr wurde die Feuerwehr in die Salzachtalstraße 62 im Ortsteil Burgfried alarmiert. In dem Gastronomiebetrieb dürfte ein angestecktes Elektrogerät einen Küchenbrand verursacht haben. "Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich die Lage als äußerst kritisch dar. Im Gaststättenbereich war eine starke Rauchentwicklung zu verzeichnen. Zwei Personen, die sich als die Besitzer der Gaststätte herausstellten, befanden sich noch im Lokal und wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht", heißt es von der Feuerwehr Hallein.

Aus Sicherheitsgründen wurde das Gebäude evakuiert. Das Treppenhaus im hinteren Bereich sei ebenfalls stark verraucht gewesen. Um 23.51 Uhr konnte Brand aus gegeben werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Das Asia-Lokal im Erdgeschoß hatte erst vor wenigen Monaten neu eröffnet.