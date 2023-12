Brand brach in Halleiner Kleinwohnung aus

Mehrere Bewohner flüchteten ins Freie.

In Hallein kam es am Sonntag gegen 18 Uhr in der Winklerstraße zu einem Brand in einer Kleinwohnung im ersten Stock eines Mehrparteienhauses. Mehrere Bewohner flüchteten ins Freie. Rauch breitete sich auch im Stiegenhaus aus. Ersten Meldungen zufolge wurde niemand verletzt. Das Feuer war rasch gelöscht. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren vorerst noch unklar. Die Feuerwehr Hallein war mit 31 Mitgliedern im Einsatz.