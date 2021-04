Brand im Umspannwerk Hagenau: Salzburger Feuerwehren im Großeinsatz

Am Betriebsgelände der Salzburg AG in Bergheim ist ein Feuer ausgebrochen.

Am Freitag gegen 14 Uhr kam es zu einem Brand im Dachstuhl des Bürogebäudes am Betriebsgelände der Salzburg AG in Hagenau. Die Berufsfeuerwehr Salzburg sowie die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Salzburg sind derzeit mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Brand konnte mittlerweile offenbar unter Kontrolle gebracht werden, der Einsatz läuft aber noch. Verletzt wurde bisher niemand. Wie die Salzburg AG mitteilt, sei die Ursache des Bandes derzeit noch völlig unbekannt.