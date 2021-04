Brand in Bruck: 83-Jährige von Polizisten aus Haus gerettet

Erhitztes Wachs dürfte die Ursache für einen Hausbrand in Bruck an der Glocknerstraße gewesen sein. Verletzt wurde niemand.

Samstagvormittag kam es in einem Wohnhaus in Bruck an der Glocknerstraße zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung. Polizisten evakuierten das Haus, in dem sich noch die 83-jährige Bewohnerin befand. Ihr 80-jähriger Ehemann konnte sich bereits zuvor ins Freie retten. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren Bruck und St. Georgen waren mit sechs Fahrzeugen und 41 Einsatzkräften vor Ort. Die Ursache für den Brand dürfte erhitztes Wachs zur Herstellung von Kerzen im Keller des Wohnhauses gewesen sein, wie die Polizei mitteilt. Der Sachschaden ist erheblich.