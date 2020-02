Brand in der Abfallentsorgungsstelle Siggerwiesen

Am Samstagfrüh ist in der Salzburger Abfallentsorgungsstelle Siggerwiesen ein Feuer ausgebrochen. Aus noch unbekannter Ursache waren Kunststoff und Baumaterial in Brand geraten.

Ein aufmerksamer Passant bemerkte den Rauch und verständigte die Feuerwehr. Rund 70 Feuerwehrleute aus Bergheim waren seit den Morgenstunden mit mehreren Löschzügen im Einsatz. Wie die Feuerwehr berichtete, wurden brennende Kunststoffteile als Brandursache festgestellt. Laut Abfallbeseitigungs-Geschäftsführer Josef Weilhartner habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr für Menschen oder die Umwelt bestanden, wie er dem ORF Salzburg berichtete. Das Kunststoff-Material habe keine giftigen Dämpfe freigesetzt, zudem sei die Anlage entfernt von anderen Gebäuden. Die Ursache für das Feuer sei weiterhin unklar. Quelle: SN