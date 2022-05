Brand in Einfamilienhaus in Wals-Siezenheim: Ehepaar mit Drehleiter geborgen

Die Pensionisten wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. In St. Michael im Lungau kam es zu einem Brand in einem Chalet wegen Überhitzung eines Kamines.

In Wals-Siezenheim ist am Montag im Heizraum eines Einfamilienhaus ein Brand ausgebrochen. Die Bewohner, eine 71-Jährige und ihr 75-jähriger Ehemann, flüchteten wegen starken Rauches auf den Balkon. Sie wurden von der Feuerwehr mit einer Drehleiter geborgen und vom Roten Kreuz wegen Verdachtes einer Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Zu dem Feuer kam es, als der Mann die kombinierte Holz-Ölheizung mit Holzscheiten anheizte. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Ein weiterer Brand ist ebenfalls am Montag beim Einheizen eines Kachelofens mit trockenem Fichtenholz in einem Haus in einem Chaletdorf in St. Michael im Lungau entstanden. Weil sich am Dachboden starker Rauch ausbreitete, verließen eine 67-jährige Urlauberin aus Deutschland und ihr Sohn das Haus und verständigten die Vermieterin. Die Frau alarmierte die Feuerwehr, die den Brand rasch löschen konnte. Wie sich herausstellte, war es durch Überhitzung des Kamines zu einem Glimmbrand in der Geschoßdecke gekommen. Verletzt wurde laut Polizei niemand.