Brand in Ferienhaus in Rauris

Urlaubsgäste aus Salzburg konnten sich ins Freie retten.

Zu einem Brand in einem Ferienhaus kam es am Sonntag in Rauris. Der Brand dürfte von einem Kachelofen auf eine Zwischenwand aus Holz übergegriffen haben. Die fünf Urlaubsgäste aus Salzburg bemerkten den Rauch und verständigten sofort die Feuerwehr. Sie konnten sich unverletzt ins Freie retten. Die Feuerwehren Rauris und Wörth waren mit 64 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Das Feuer breitete sich rasch aus und richtete großen Schaden an. Zwischenwände und das Dach im Bereich des Kamins mussten geöffnet werden Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

(SN)