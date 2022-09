Brand in Hallein: Feuerwehrmann verletzte sich

Am Montagabend gegen 18.30 Uhr kam es im Serverraum einer Fertigungshalle in Hallein aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand. Das teilt die Polizei in einer Aussendung mit. Im Zuge der Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann. Er wurde in das Krankenhaus Hallein gebracht.

Um 19.50 Uhr konnten die Einsatzkräfte "Brand aus" vermelden. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Es waren 12 Fahrzeuge und 40 Feuerwehrmänner der Feuerwehr Hallein und des Löschzuges Bad Dürrnberg im Einsatz.