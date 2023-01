Brand in Hallein: Person musste aus Mehrfamilienhaus gerettet werden

In Hallein kam es Freitagabend zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Eine Person musste über eine Leiter gerettet werden, berichtete die Feuerwehr Hallein.

In Hallein im Orsteil Rif kam es am Freitagabend zum Brand eines Mehrfamilienhauses, wie die Feuerwehr Hallein den SN berichtete. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand eine Wohnung im ersten Stock bereits in Vollbrand. Das Feuer war im Wohnzimmer entstanden und weitete sich anschließend auf den Balkon aus. Der Brand drohte auf das darüber liegende Stockwerk überzugreifen.

Eine Person konnte über Feuerwehrleiter gerettet werden

"Die Besitzerin der Wohnung, eine ältere Dame, versuchte noch, den Brand zu löschen, aber das war nicht vollständig möglich", berichtete ein Sprecher der Feuerwehr den SN. Die 80-jährige Frau war beim Eintreffen der Feuerwehr nicht mehr in ihrer Wohnung und konnte mit Unterstützung der Feuerwehr jedoch gerettet werden. Aus einer darüber liegenden Wohnung wurde eine Person über eine Feuerwehrleiter evakuiert.

Schwierige Bedingungen für die Feuerwehr

Die Feuerwehr Hallein war mit 36 Mann im Einsatz und der Löschzug Niederalm mit 30 Personen. "Die Anfahrt war relativ schwierig durch die Schneeverhältnisse", berichtete der Sprecher der Feuerwehr.

Die 80-jährige Tennengauerin sowie zwei weitere Bewohner wurden, nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes, mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Uniklinikum Salzburg verbracht. Die Tennengauerin gab an, dass sie vergessen hatte, vor dem Zubettgehen eine Kerze, welche sie auf einer Holzkrippe abgestellt hatte, auszulöschen. Als sie in der Nacht wach wurde, bemerkte sie den Rauchgeruch und in weiterer Folge die im Wohnzimmer in Brand geratene Holzkrippe. Nach dem gescheiterten Versuch das Feuer selbst zu löschen, flüchtete sie aus der Wohnung.