Brand in Lamprechtshausen: Undichte Stelle im Kamin als Ursache

Die Brandsachverständigen konnten die Ursache für einen Dachstuhlbrand bei einem Einfamilienhaus im Ortsteil Stockham rasch klären. Durch eine undichte Stelle im Kamin waren Glutreste an die Holzverschalung gelangt.

Die Ursache des Brandes am Dienstagnachmittag in Lamprechtshausen-Stockham ist geklärt: Durch eine undichte Stelle im Kamin gelangten Glutreste bzw. Rauchgase an die mit Holz verschalte Kaminverkleidung, die sich in der Folge entzündete. Der Brand konnte noch in der Entstehungsphase eingedämmt und rasch gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehren aus Lamprechtshausen, Michaelbeuern und Oberndorf waren mit neun Fahrzeugen und 52 Einsatzkräften am Einsatzort. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.



Quelle: SN