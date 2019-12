Brand in Mittersill forderte die Einsatzkräfte

In der Nacht auf Samstag kam es zu einem Brand im Gebäude "Betreutes Wohnen" im Mittersiller Ortsteil Burk.

Gegen 1.30 Uhr meldete eine Bewohnerin des Hauses einen Zimmerbrand in ihrer Nachbarwohnung. Die Freiwilligen Feuerwehren von Mittersill und Stuhlfelden führten die Brandbekämpfung und Personenbergung durch. Es konnten alle 23 im Gebäude gemeldeten Personen in Sicherheit gebracht werden. Im angrenzenden Seniorenheim wurde vom Roten Kreuz ein Erstversorgungsraum eingerichtet. Laut Angaben der Polizei wurden zwei Frauen bei dem Brand verletzt. Am Gebäude entstand schwerer Sachschaden. Die Brandursache ist derzeit noch nicht geklärt.

Quelle: SN