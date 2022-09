Brand in Salzburg-Lehen fordert zwei Verletzte

In der Nacht auf Montag kam es in einem Mehrparteienhaus in der Siebenstädterstraße in Salzburg-Lehen zu einem Brand. Zwei Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung.

In einer Wohnung im obersten Stock eines vierstöckigen Hauses ging aus noch unbekannten Gründen ein Zimmer in Flammen auf. Die Berufsfeuerwehr Salzburg und der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Itzling konnten das brennende Zimmer rasch löschen. Allerdings musste in der schmalen Straße zuerst ein Weg für die Drehleiter durch die Oberleitungen der Obusse gefunden werden. Die Höhe des Schadens war zunächst noch unklar. Laut ersten Informationen des Roten Kreuz Salzburg erlitten zwei Bewohner eine Rauchgasvergiftung und mussten ins LKH Salzburg eingeliefert werden. Die genaue Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen der Polizei Salzburg.