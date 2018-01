Brand in Salzburger Gaststätte: Zwei Leichtverletzte

Die Berufsfeuerwehr und die FF Itzling rückten am Montagabend zu einem Lokal in der Moosstraße in der Stadt Salzburg aus. Ein Gasherd war in Brand geraten.

