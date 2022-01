Brand in Wohnhaus in Saalfelden

45-jährige Bewohnerin und ihr 21-jähriger Sohn blieben unverletzt.

Am späten Dienstagabend brach in der Küche eines Wohnhauses in Saalfelden ein Brand aus. Die 45-jährige Bewohnerin der im Obergeschoß des Hauses befindlichen Wohnung und ihr 21-jähriger Sohn konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Sie alarmierten die Feuerwehr Saalfelden, die mit insgesamt 97 Einsatzkräften und 13 Einsatzfahrzeugen den Brand bekämpfte. Die Mutter wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Auch der körperlich beeinträchtigte Sohn, nach dem eineinhalb Stunden gesucht werden musste, wurde zur Vorsicht ebenfalls ins Krankenhaus Zell am See transportiert. Die Löscharbeiten dürften laut Auskunft der Feuerwehr bis tief in die Nacht andauern, das Haus laut Angaben des Einsatzleiters durch den Brand aber wohl völlig zerstört werden. Der Pächter der angrenzenden Kfz-Werkstätte konnte darin befindliche Fahrzeuge rechtzeitig in Sicherheit bringen.