Brand während Krampuslauf in Tamsweg

Während die Feuerwehr Tamsweg aufgrund eines Krampuslaufes im Einsatz stand, wurden sie plötzlich zu einem Dachstuhlbrand gerufen.

Am Samstag brach am frühen Abend laut Polizei ein Dachstuhlbrand in einem Mehrparteienhaus aus. "Weil die Feuerwehr Tamsweg aufgrund eines stattfindenden Krampuslaufes im Zuge der Brandsicherheitswache eingesetzt war, waren die Einsatzkräfte innerhalb kürzester Zeit beim Brandort", heißt es weiter in dem Polizeibericht. Die Feuerwehr Tamsweg berichtet, dass aufgrund der bereits auf der Anfahrt sichtbaren starken Rauchentwicklung und Austritt von Flammen aus der Dachhaut, unverzüglich die Alarmstufe 2 ausgelöst wurde. "Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses bereits in Vollbrand. Einige Bewohner hatten das Gebäude bereits eigenständig verlassen, während eine betagte Person von den ersten Einsatzkräften der Feuerwehr aus der Dachgeschosswohnung gerettet wurde", so der Bericht der FF Tamsweg. Zwei Atemschutztrupps begannen demnach mit einem Innenangriff, der sich aufgrund der enormen Hitzeentwicklung und des verwinkelten Dachbodens als äußerst schwierig erwies. Nach schwierigen Löscharbeiten konnte um 21:00 Uhr "Brand aus" gemeldet werden. Laut Feuerwehr standen insgesamt zehn Atemschutztrupps im Einsatz, 180 Kräfte der Feuerwehr waren vor Ort, unterstützt von 22 Fahrzeugen. Neben den Feuerwehrkräften waren auch 10 Kräfte des Roten Kreuzes und 14 Polizeikräfte im Einsatz. Laut Polizei haben Brandermittler die Arbeit aufgenommen.