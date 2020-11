Brand vorgetäuscht: Raubüberfall in Saalfelden

Eine 83-jährige Pensionistin ist am Samstag in den frühen Morgenstunden Opfer eines Raubüberfalls geworden. Gegen 5 Uhr früh hatte es an ihrer Tür geläutet, über die Gegensprechanlage gab der bisher unbekannte Täter an, dass es brenne und die Frau die Tür öffnen solle.

SN/apa/barbara gindl Symbolbild