Brandgefahr: Offenes Feuer und Rauchen im Wald nun auch im Pinzgau verboten

Aufgrund der Trockenheit herrscht in Salzburgs südlichsten Bezirken bereits erhöhte Waldbrandgefahr: Nach der Bezirkshauptmannschaft Tamsweg hat nun auch die BH Zell am See die Waldbrandverordnung in Kraft gesetzt.

(LK) Die Waldbrandverordnung besagt, dass jegliches Feueranzünden sowie das Rauchen im Wald und in dessen Gefährdungsbereich untersagt ist. Experten der ZAMG prognostizieren bis Mitte August überdurchschnittlich warmes Wetter, teilweise Hitze und geringe Niederschläge. "Ich appelliere an Einheimische wie Gäste, besonders aufzupassen. Ein Funke reicht, um einen Waldbrand auszulösen", so VP-Landesrat Josef Schwaiger. Die Böden seien wegen des geringen Niederschlags und der anhaltenden Trockenheit gerade in den südlichen Bezirken nicht ausreichend durchfeuchtet.



"Im Lungau war ein Blitzschlag, der zu einem Brand geführt hat, neben der Trockenheit der Böden ausschlaggebend, die Verordnung in Kraft zu setzen", berichtet Bezirkshauptfrau Michaela Rohrmoser. Ähnlich die Situation im Pinzgau: "In Neukirchen am Großvenediger gab es gestern einen kleinen Waldbrand, der glücklicherweise frühzeitig entdeckt wurde", so Bezirkshauptmann Bernhard Gratz. "Für uns war das der Auslöser für die Maßnahme - neben den bereits trockenen Böden und Wetterprognosen für die kommenden Tage."

Im Tennengau, Pongau und Flachgau hat es in den vergangenen Tagen unterschiedlich stark geregnet. "In den nördlichen Bezirken wird die Entwicklung genau beobachtet. Es ist nicht auszuschließen, dass eine Verordnung auch hier möglich ist", so Bezirksforstinspektor Wolfgang Fizek von der BH Salzburg

Große Hitze in dieser Woche

"Diese Woche wird es extrem heiß. Dadurch kommt es zu einer starken Verdunstung und Austrocknung, am Wochenende kann es vereinzelt zu starken Gewittern kommen. Die kommenden Wochen werden dann, bis etwa Mitte August, überdurchschnittlich warm werden", so Bernhard Niedermoser von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Strafen bis zu 7.270 Euro

Übrigens: Übertretungen des BH-Erlasses, der im Forstgesetz geregelt ist, werden mit einer Geldstrafe von bis zu 7270 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von bis zu vier Wochen bestraft.

Quelle: SN