Brandserie in Salzburg: Beschuldigten konnten weitere Straftaten nachgewiesen werden

Den zwei Beschuldigten der Müllcontainer-Brandserie in der Stadt Salzburg konnten weitere Straftaten nachgewiesen werden. Der 14-Jährige und der 15-Jährige haben diverse Brände gelegt und Einbruchdiebstähle verübt.

Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es der Polizei in der Stadt Salzburg im November, eine Serie von Brandlegungen in Mülltonnen aufzuklären. Die Polizei nahm damals zwei Jugendlichen fest - einen 14-jährigen Österreicher und einen 15-jährigen Albaner.

Jetzt konnte die Polizei den beiden Beschuldigten noch weitere Straftaten nachweisen. Die beiden Jugendlichen werden beschuldigt am 18. November 2020 drei Jugendliche (12,13 und 14 Jahre alte Österreicher) in Kuchl und am 23. November einen 13-jährigen Jugendlichen in Salzburg-Parsch beraubt zu haben.

Sie stahlen den Jugendlichen Bargeld im zweistelligen Euro-Bereich, Handy und Rucksack.

Aufgrund der umfangreichen Ermittlungen konnten die beiden Beschuldigten ausgeforscht werden. Sie wurden nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg festgenommen und in die Justizanstalt verbracht.

Quelle: SN