Braucht Bischofshofen noch einen Großmarkt?

Das Areal rund um den Rema-Holzmarkt strotzt nur so vor Märkten. Von Billa über Hervis und Deichmann bis hin zu Libro, Müller, Lidl, Bipa und Penny - man findet bereits eine Fülle von Händlern, die kaum einen Wunsch offenlässt. In naher Zukunft gesellt sich also eine Interspar-Filiale hinzu.

Dass sich diese Ketten in Bischofshofen ansiedeln, be-weist das Potenzial der Stadt mit Schwung. Dass ansässige Unternehmer eine Gefahr wittern und mögliche Probleme hervorheben, ist kaum verwunderlich - Veränderung wirkt einschüchternd. Sie ist jedoch mehr als notwendig. Man sieht an so man-chen Gemeinden, was passieren kann, wenn man zu lange nichts tut und sich auf vergangenen Lorbeeren ausruht.

Die neue Mega-Filiale wird höchstwahrscheinlich für ein größeres Verkehrsaufkommen sorgen. Womöglich könnte dieses vermehrte Aufkommen auch zum Problem werden. Denn die B 159 ist in diesem Bereich zu Stoßzeiten ohnehin ein Stau-Hotspot. Ob sich ein zwei-spuriger Kreisverkehr hier bewährt und die Situation bewältigen kann, bleibt abzuwarten. Eine gewissen Skepsis lässt sich bei vielen kaum verleugnen.

Im Vorfeld die Interspar-Filiale als "Fehler" zu bezeichnen, ist gewagt. Die Einflüsse des Marktes lassen sich im Vorfeld, glaube ich, kaum abstecken.